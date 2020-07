Chi è Lorena Bianchetti, conduttrice di A sua immagine: età, biografia e curiosità (Di venerdì 10 luglio 2020) Cenni biografici su Lorena Bianchetti, conduttrice di “A sua immagine”. Questo pomeriggio, Lorena Bianchetti è stata ospite ad “Io e te”, programma condotto da Pierluigi Diaco su Raiuno, dal lunedì al venerdì. La conduttrice di “A sua immagine” si è raccontata a lungo, tra carriera e vita privata. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su … L'articolo Chi è Lorena Bianchetti, conduttrice di A sua immagine: età, biografia e curiosità NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

biasi_lorena : RT @massimosz: Ti racconterò una storia che ho impressa nella memoria narra di un angelo che non c'è più volato in cielo lassù. Scende ogni… - Lorena_Sca_ : RT @MassimoPatan: Quindi il disastro al Trivulzio è colpa dell'assenteismo del personale? D'altronde scaricare le responsabilità su chi non… - biasi_lorena : @issimamente Si, sempre! Più chi non seguo che chi seguo ????? - biasi_lorena : @TheJackSparrow Si, se so con chi è e con chi torna a casa - mesanti64 : @dodena66 Buongiorno Lorena taluni ricordi lasciano cicatrici profonde e a volte dolorose. Chi lotta trova sempre i… -