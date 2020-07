Cgil-Cisl-Uil: appalti sanificazione, lunedì assemblea pubblica (Di venerdì 10 luglio 2020) Roma – “Lunedi’ 13 luglio, dalle ore 10 alle ore 13, si terra’ un’assemblea pubblica delle delegate e dei delegati degli appalti di pulizia e sanificazione delle strutture sanitarie del territorio davanti alla sede della Regione Lazio. Dopo l’apertura, la scorsa settimana, dello stato di agitazione di tutti gli addetti degli appalti della sanificazione e ristorazione della sanita’ sul Lazio, abbiamo inviato una richiesta di incontro urgente alla Regione e a tutte le direzioni sanitarie per esprimere le nostre preoccupazioni, riguardanti i tagli orari che potrebbero profilarsi nel corso dell’aggiudicazione delle nuove gare. A tutt’oggi non abbiamo ricevuto risposta alcuna”. E’ quanto si legge in una nota di ... Leggi su romadailynews

