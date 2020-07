Brienno, incidente sulla Regina Gravissimo motociclista, statale chiusa (Di venerdì 10 luglio 2020) L’incidente poco prima delle 18 di venerdì 10 luglio, l’intervento dell’elisoccorso di Bergamo Leggi su ecodibergamo

Un motociclista sarebbe ridotto in gravissime condizioni a seguito di un incidente avvenuto poco prima delle 18 di venerdì 10 luglio sulla Regina a Brienno. La statale è chiusa al traffico in entrambe ...

Aveva 59 anni e abitava a Lipomo

Non ce l’ha fatta il motociclista di 59 anni di Lipomo che domenica 5 luglio era rimasto ferito in modo gravissimo nell’incidente avvenuto in galleria a Brienno, sulla statale Regina. L’uomo è morto n ...

