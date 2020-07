Bataclan, Nerone feat Fabri Fibra: citazioni, rime e i precedenti di Egreen e Pippo Sowlo (Di venerdì 10 luglio 2020) Un po’ d’aria fresca, fra un wannabe tormentone e l’altro. E’ uscita ‘Bataclan’, traccia di Nerone con Fabri Fibra. Una traccia molto interessante, come molto interessante è il beat del producer catanese Funkyman. Tra le tante rime interessanti, segnaliamo la citazione di Nerone (che cita Jake La Furia in La Vida Loca): Milano, vent’anni dopo il 2000Sempre un gaggio che fa il di più e nessuno che lo tiraLa vida loca e chi non se la fida, gli tocca restare in fila E una frecciata alle nuove generazioni di Fabri Fibra (con una mezza citazione), in modalità Mister Simpatia in questa collaborazione (e cita anche ‘Rap in vena’, in un’altra barra): questa trap ... Leggi su nonsolo.tv

Nerone & Fabri Fibra, Bataclan: testo – Ravengami Ravengami

