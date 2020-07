Autostrade - L'ad Tomasi indagato per frode e attentato alla sicurezza (Di venerdì 10 luglio 2020) Unaltra tegola si abbatte su Autostrade per l'Italia, da due anni nell'occhio del ciclone per la controversia sul futuro delle concessioni e nel mirino della magistratura, non solo per la tragedia del Ponte Morandi: l'attuale amministratore delegato, Roberto Tomasi, risulta infatti indagato dalla procura di Genova per frode e attentato alla sicurezza. I fatti. L'indagine è partita lo scorso dicembre quando sulla tratta Rapallo-Sestri Levante della A12 Genova-Rosignano si erano staccati alcuni pannelli fono-assorbenti, fortunatamente senza gravi conseguenze. Tramite una nota, la società ha spiegato che Tomasi "ha già avuto modo di chiarire ampiamente all'autorità giudiziaria la propria ... Leggi su quattroruote

fanpage : L’amministratore delegato di Aspi, Roberto Tomasi, è iscritto nel registro degli indagati - ilpost : L’amministratore delegato di Autostrade Roberto Tomasi è indagato per le barriere antirumore non a norma - JohnHard3 : RT @Patty66509580: #ViaIBenetton #RevocaConcessioniSubito Sicurezza pannelli fonoassorbenti, indagato anche l’amministratore delegato di Au… - m_spagna : RT @ANTEO17: L’amministratore delegato di Autostrade Roberto Tomasi è indagato per le barriere antirumore non a norma - AntonioDiBari85 : RT @massimoneri90: Autostrade: l’ad Tomasi indagato per attentato alla sicurezza, frode e disagi al traffico @sole24ore -

Scendere al di sotto della soglia del 50% in Autostrade per scongiurare la revoca. L’ipotesi che più volte, negli ultimi mesi, si è messa in evidenza tra i vari rumor relativi al dossier revoca conces ...

Ponte di Genova, è bagarre

Al via l’asfaltatura del nuovo ponte di Genova sul Polcevera. Ma le “chiavi” del viadotto dovranno essere consegnate ad Autostrade per l’Italia. Non è ancora stato deciso a chi affidare l’infrastruttu ...

