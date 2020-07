Al-Khelaifi: “Rispetteremo l’Atalanta, sarà un confronto molto interessante” (Di venerdì 10 luglio 2020) Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, ha commentato il sorteggio dei quarti di finale di Champions League contro l’Atalanta al sito ufficiale del club: “Avremo un confronto molto interessante con questa squadra, l’Atalanta. Un avversario che rispetteremo come facciamo sempre, e che quest’anno si è confermata tra le migliori squadre italiane del momento. Non vediamo l’ora di riassaporare il profumo speciale di questa competizione, in un formato che non ha precedenti. Purtroppo i nostri tifosi non potranno accompagnarci a Lisbona, ma so che potremo comunque contare sul loro straordinario sostegno da tutto il mondo. Riesco a sentire la loro impazianza, il desiderio di vivere emozioni forti con il loro PSG. Per prima cosa avremo però le due finali di coppa nazionale da a fine mese, due sfide di ... Leggi su alfredopedulla

