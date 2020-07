WhatsApp, Messenger e Instagram si uniscono: nasce l'app unica (Di giovedì 9 luglio 2020) Facebook tira dritto e comincia a costruire le fondamenta di quella monumentale app di messaggistica destinata a unire WhatsApp, Messenger e Instagram (con il Direct). Il progetto, annunciato un anno fa da Mark Zuckerberg, ha subito una netta accelerazione con il lockdown e l’impennata di richieste di chat e videochiamate che ha messo perfino a repentaglio la resistenza dei server di Menlo Park. Così l’idea di poter connettere le tre piattaforme si sta trasformando in realtà, cominciando a tracciare all’interno del codice delle app e degli annunci del gruppo i primi indizi sulla creazione di un unico sistema di messaggistica che ci consenta di chattare con tutti, anche se iscritti a social network diversi. «Get Messenger in Instagram» Così sono nate le ... Leggi su gqitalia

