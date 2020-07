Vince la Coppa con un giocatore positivo al Covid e poi festeggia con i tifosi: 59 contagiati! (Di giovedì 9 luglio 2020) Una bomba esplosiva pericolosissima. E’ quella fatta innescare dal Lokomotiv Plovdiv, che ha vinto la Coppa di Bulgaria. In campo in finale, però, c’era anche un calciatore positivo al Coronavirus. E così, nei festeggiamenti dei giocatori coi tifosi in un bar nella notte, è scoppiato il caos: come confermato dal quartier generale regionale di Plovdiv sono risultati positivi al Covid nove calciatori del club e cinquanta tifosi, tra coloro che avevano preso parte alle celebrazioni per la vittoria.L'articolo Vince la Coppa con un giocatore positivo al Covid e poi festeggia con i tifosi: 59 contagiati! CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

Sport_Mediaset : Il #9luglio2006 la nostra @Vivo_Azzurro guidata dal capitano @fabiocannavaro vince la Coppa del Mondo 2006! ?? Il ci… - CalcioWeb : Vince la Coppa con un giocatore positivo al #Covid e poi festeggia con i tifosi: 59 contagiati! - - sportface2016 : #calcio | #Brasile, la #Fluminense si aggiudica la Coppa Rio 2020 battendo ai rigori il #Flamengo - nicktakeanap : RT @Sport_Mediaset: Il #9luglio2006 la nostra @Vivo_Azzurro guidata dal capitano @fabiocannavaro vince la Coppa del Mondo 2006! ?? Il cielo… - blackbloc1312 : Ma che sondaggio eh? Nessuno dei 2 devi scegliere, sono 2 pensionati. Poi ci lamentiamo perché non si vince, ma pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Vince Coppa Coppa Rio al Fluminense! Gabigol e il Flamengo k.o. ai rigori grazie al fratello di Allison La Gazzetta dello Sport Sarà Totti Sporting Club-AS Roma Calcio a 8 la finale di Coppa Italia

ora vogliamo vincere la Coppa, questi ragazzi se lo meritano”. Conclude Gabriele De Angelis, direttore sportivo As Roma Calcio a 8.

Dove vedere Juventus U23 Padova: streaming gratis e diretta tv Serie C

I bianconeri di mister Fabio Pecchia dopo aver vinto la Coppa Italia ai danni della Ternana, che gli ha permesso di entrare nel tabellone direttamente al primo turno di playoff Nazionale, aveva disput ...

ora vogliamo vincere la Coppa, questi ragazzi se lo meritano”. Conclude Gabriele De Angelis, direttore sportivo As Roma Calcio a 8.I bianconeri di mister Fabio Pecchia dopo aver vinto la Coppa Italia ai danni della Ternana, che gli ha permesso di entrare nel tabellone direttamente al primo turno di playoff Nazionale, aveva disput ...