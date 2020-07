Torino, ricambi d’auto contraffatti: scoperto laboratorio del falso. Vendevano in tutto il mondo (Di giovedì 9 luglio 2020) La guardia di finanza di Torino ha denunciato due 50enni, imprenditori del settore dell’automotive, per contraffazione e frode in commercio. Sequestrati oltre 40 mila pezzi di ricambio per auto contraffatti, tutti riportanti marchi delle più prestigiose case automobilistiche. Le due ditte si trovano a Torino e a Carmagnola. In quest’ultima, le Fiamme gialle hanno scoperto un vero e proprio laboratorio del falso. All’interno del capannone, apparecchiature digitali all’avanguardia realizzavano ogni giorno migliaia di ricambi per auto e accessori con i marchi delle più note aziende (estranee ai fatti): Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Porsche. I pezzi venivano poi venduti in tutto il mondo, ... Leggi su ilfattoquotidiano

