Station 19, da venerdì 10 luglio torna la seconda stagione, in seconda serata su Canale 5 (Di venerdì 10 luglio 2020) Station 19 2 anticipazioni puntata in onda venerdì 10 luglio su Canale 5 in seconda serata. Dopo una breve pausa torna su Canale 5 l'appuntamento con la seconda stagione di Station 19, la serie prodotta dalla Shondaland di Shonda Rhimes e che spesso si ricollega, grazie agli episodi crossover, a Grey's Anatomy. Stasera, venerdì 10 luglio, subito dopo Manifest, andranno in onda due episodi della serie (si parte dal settimo). L'appuntamento è per le 00:20 circa su Canale 5. La seconda stagione di Station 19 è composta da 17 episodi ed è ...

