Staff Berlusconi | no interesse Mediaset a partecipare a newco rete

"La ricostruzione pubblicata oggi dal quotidiano 'Il Fatto', relativa ad un nesso causale fra le scelte politiche di Forza Italia e un possibile interessamento del gruppo Mediaset alla partecipazione ad una costituenda società a controllo pubblico per gestire la rete per Internet a banda larga, è destituita di qualsiasi fondamento". E' quanto si legge in una nota della segreteria di Silvio Berlusconi. Nel comunicato, poi, si precisa che "dal 1994, con l`abbandono di tutte le cariche sociali, il Presidente Berlusconi non si occupa in alcun modo delle scelte strategiche né di quelle operative delle aziende da lui fondate. Tantomeno quindi ha mai fatto dipendere o in qualsiasi modo collegato le proprie scelte politiche a considerazioni che riguardano le aziende".

Roma, 9 lug. (askanews) - "La ricostruzione pubblicata oggi dal quotidiano 'Il Fatto', relativa ad un nesso causale fra le scelte politiche di Forza Italia e un possibile interessamento del gruppo Med ...

Brocchi su Ibra: "Con Berlusconi e Galliani mai dire mai, ma credo sia lontano dal Monza"

Dopo il raduno di mercoledì 1 luglio, i giocatori, l’allenatore e lo staff tecnico del Monza si sono sottoposti ... sarà il nostro esempio da replicare". Così Paolo Berlusconi intervistato in ...

