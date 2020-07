“Sociopatico e narcisista, perché è così”. Donald Trump, libro choc della nipote: una minaccia mondiale (Di giovedì 9 luglio 2020) Continuano ad emergere alcuni stralci del libro di Mary Trump che uscirà il 14 luglio. La nipote di Donald Trump è l'unica democratica della famiglia e non nasconde tutto il rancore per lo zio per aver “fatto a pezzi” il padre, morto nel 1981 a soli 42 anni per un infarto causato dall'alcolismo. “Il suo narcisismo è una barriera fragile e inadeguata tra lui e il mondo reale. Non posso permettergli di distruggere il mio Paese. Donald - scrive la nipote - è sopravvissuto perché era funzionale al padre. I sociopatici lo fanno: scelgono le persone che dovranno seguire il loro modo di essere. Donald ha preso da lui il modo di agire senza scrupoli. Poi quando il nonno si è ammalato ... Leggi su liberoquotidiano

Massimo10489625 : ???? Libro choc di Mary Trump: 'Mio zio bullo e meschino. È una minaccia mondiale' La nipote del presidente: 'Sociop… - ScorpiiUpsilon : RT @AmeGaspa: 'Narcisista e sociopatico, con alterazioni della personalità che lo possono spingere a gravi comportamenti antisociali. Il ri… - AmeGaspa : 'Narcisista e sociopatico, con alterazioni della personalità che lo possono spingere a gravi comportamenti antisoci… - tusciaweb : La nipote di Trump in un libro sul passato del presidente: “Narcisista e sociopatico” Washington - Quella di Trump… - pattychiari65 : RT @Libreriamo: La nipote di Donald Trump è una psicologa e nel suo libro definisce lo zio Donald come un soggetto a tratti sociopatico e n… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sociopatico narcisista