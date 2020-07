“Scooby!” arriva in Italia in anteprima digitale dal 15 luglio il film d’animazione sulle origini di Scooby-Doo e la Mystery Inc. (Di giovedì 9 luglio 2020) IL film D’ANIMAZIONE sulle origini DI Scooby-DOO e LA Mystery INC. arriva IN anteprima digitale DAL 15 luglio disponibile per l’acquisto e il noleggio premium L’atteso film d’animazione per tutta la famiglia arriva in anteprima nelle case Italiane su tutte le principali piattaforme In risposta alla richiesta senza precedenti di intrattenimento d’altà qualità, da poter gustare direttamente a casa, insieme a tutta la famiglia, Warner Bros. annuncia l’arrivo in Italia di “Scooby!”, l’avventura d’animazione sulle ... Leggi su romadailynews

