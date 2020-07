Non è facile cambiare nome a una stazione della metropolitana (Di giovedì 9 luglio 2020) A Berlino sarà cambiato il nome della fermata "Mohrenstraße" perché ritenuto razzista, ma ci sono già polemiche sul nuovo nome scelto Leggi su ilpost

minambienteIT : Traffico rifiuti @Gdf sequestra 12mila tonnellate nel Napoletano. @SergioCosta_min: evidenti pericoli ambientali, c… - MetaErmal : @laurettamonti @negri_jenny @sofinat02 @kkeri_16 @voodoolove14 @wingsofscars @iamamadferit @arrestxcardiaco… - sandrogozi : 'Sono stato un facile bersaglio dei nazionalisti : Per fortuna questa campagna diffamatoria non ha avuto alcun esit… - eversincehabit_ : @itsjulss_ Non sarà facile, ma ti assicuro che con il tempo imparerai ad adattarti alla tua nuova condizione e a co… - Vale22046 : RT @r31458893: Buon giorno e felice giovedì un abbraccione importante è riuscire a essere in pace con noi stessi non è facile in questo mon… -