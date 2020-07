Michele Bravi patteggia un anno e 6 mesi per omicidio stradale | Video (Di giovedì 9 luglio 2020) Michele Bravi patteggia un anno e sei mesi per omicidio stradale per l’incidente avvenuto il 22 novembre 2018 in seguito al quale morì una donna. Si è conclusa la vicenda dell’incidente in cui rimase coinvolto il 22 novembre 2018 Michele Bravi e che portò alla morte di una donna di 58 anni che viaggiava in … L'articolo Michele Bravi patteggia un anno e 6 mesi per omicidio stradale Video è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

