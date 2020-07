Max Minghella regista di Shell, film prodotto per HBO Max (Di giovedì 9 luglio 2020) L'attore e regista Max Minghella sarà impegnato dietro la macchina da presa di Shell, un nuovo film prodotto per HBO Max. Max Minghella sarà il regista di Shell, un nuovo film che verrà prodotto per HBO Max, ritornando così dietro la macchina da presa dopo la buona accoglienza riservata a Teen Spirit - A un passo dal sogno. Per ora la trama del lungometraggio non è stata ancora rivelata, tuttavia Deadline ha condiviso qualche anticipazione relativa al progetto. Shell è stato scritto da Jack Stanley e il film viene descritto come "un racconto satirico horror con degli elementi sci-fi, ambientato nel mondo della salute e dell'industria dei ... Leggi su movieplayer

