Mauro Coruzzi, Tommaso Zorzi furioso per le parole di Platinette sulla comunità LGBT (Di giovedì 9 luglio 2020) Ormai a cadenza regolare Mauro Coruzzi rilascia un’intervista in cui se la prende con le battaglie e le conquiste della comunità LGBT. La settimana scorsa Platinette ha dichiarato al quotidiano La Verità che la legge contro l’omofobia è inutile e che non sopporta il “vittimismo delle persone LGBT”. Queste parole hanno fatto infuriare Tommaso Zorzi, che in una serie di storie si è scagliato contro l’opinionista. “Ho dovuto aspettare una mezzoretta prima di fare queste storie perché mi sono dovuto calmare altrimenti mi sarei beccato delle denunce se avessi detto quello che penso. Premesso che io aborro il personaggio.Nessuno della comunità LGBT si sente ... Leggi su bitchyf

Alessan60037296 : Ancora qualcuno interpella Mauro Coruzzi in arte Platinette per carità santissima ma finisse nel dimenticatoio - ahoy_boy98 : Mettete Tommaso Zorzi e Mauro Coruzzi al GFVIP 5 ?? - gemini9500 : RT @Linus2k: Comunque vi svegliate solo ora che Mauro Coruzzi aka #Platinette è un fascio demmerda? E daje su... - GammaStereoRoma : Grazia Di Michele e Mauro Coruzzi - Io Sono Una Finestra - Giu_ggiola : RT @Linus2k: Comunque vi svegliate solo ora che Mauro Coruzzi aka #Platinette è un fascio demmerda? E daje su... -