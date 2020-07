Lega-Partito democratico: discussione su Berlinguer (Di giovedì 9 luglio 2020) La Lega sta aprendo una nuova sede a Roma, nella storica via del Partito comunista. Esplode lo scontro sull’eredità politica di Luigi Berlinguer. Da alcuni giorni si è saputo che la Lega aprirà una sede romana nel cuore della Capitale, precisamente in via delle Botteghe Oscure, nonché la strada storicamente identificata con il Partito comunista. … L'articolo Lega-Partito democratico: discussione su Berlinguer proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

lauraboldrini : Chi glielo dice a Salvini che non basta avere la sede del partito in un palazzo di via delle #BottegheOscure per pa… - AndreaMarcucci : Non sono mai stato un militante del #Pci ma pensare che #Salvini paragoni la Lega al partito di Berlinguer mi fa indignare. - marcofurfaro : Il capo del partito che ha fregato 49 milioni di euro agli italiani, Salvini, oggi dice che la Lega ha fatto suoi i… - VittorioCocive1 : RT @NFratoianni: A #Salvini il caldo dà alla testa. Paragonarsi a #Berlinguer e accostare Lega, partito xenofobo e infarcito di ex fascisti… - muydeprimidaa : RT @lauraboldrini: Chi glielo dice a Salvini che non basta avere la sede del partito in un palazzo di via delle #BottegheOscure per paragon… -