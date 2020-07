Johnny Depp: cocaina e whiskey, le foto shock diffuse da Amber Heard (Di giovedì 9 luglio 2020) Amber Heard ha prodotto alla corte due foto shock che documenterebbero il consumo di droga da parte dell'ex marito Johnny Depp. Il processo che vede coinvolti Johnny Depp e Amber Heard prosegue senza esclusione di colpi. L'attrice avrebbe diffuso alcune foto shock che documenterebbero il consumo di droga, in particolare cocaina, e alcool da parte dell'ex marito. Secondo i report, le foto sono apparse nel corso del secondo giorno di dibattimento che vede Johnny Depp schierato contro il Sun, citato per diffamazione per aver scritto che l'attore sarebbe un 'picchiatore di mogli'. Nelle immagini scioccanti, scattate nella ... Leggi su movieplayer

fanpage : Lui disteso a terra, sul tavolo strisce di cocaina. La foto che incastrerebbe Johnny Depp - RediStefano : RT @ayurbea: Dice che la ex moglie di Johnny Depp che lo ha accusato di averla picchiata avrebbe cacato nel loro letto per dispetto Che bel… - Amore4Zampe : Le terribili accuse mosse contro l'attore! Scopri cosa sta succedendo Clicca qui!! ----->>>> - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Johnny Depp e Amber Heard: feci nel letto matrimoniale - dylansmybaae : RT @IR0NLANG: Secondo giorno di processo, anche oggi Johnny Depp è un’icona di stile. We have no choice but to stan. #JusticeForJohnnyDepp… -