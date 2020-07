Guida Tv Venerdì 10 luglio 2020 (Di giovedì 9 luglio 2020) Guida Tv Venerdì 10 luglio Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv Venerdì 10 luglio Rai 1ore 20:30 I soliti Ignotiore 21:25 I Migliori Anni – Il MeglioIl meglio di 8 edizioniore 00.00 Passaggio a Nord Ovest L’assassinio di Abramo Lincoln ore 21:05 Tg2 Post ore 21:20 Scatti di FolliaUna fotografa di moda psicopatica riesce a trasformare uno studente un po’ impacciato e timido in un modello da riviste, ma quella per il ragazzo, con il tempo, diventa un’ossessione. ore 23:00 Una Madre non proprio..perfetta Rai 3ore 20:25 Geo ore 21:20 La Grande StoriaQuasi amici ore 23:35 Linea Notte Canale 5ore 20:35 Paperissima Sprint (show)ore 21:25 Manifest 2×01-02-03 1a Tv Free ore 00:00 Station 19 2×07 1a Tv Free Italia 1ore 19:00 Dr House ... Leggi su dituttounpop

