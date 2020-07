‘Grande Fratello’, un (chiacchieratissimo) ex concorrente annuncia: “Sto per diventare papà!” (Di giovedì 9 luglio 2020) Sono passati ormai dieci anni dall’esperienza di Nando Colelli al Grande Fratello 11. Ricorderete sicuramente la sua storia d’amore con Margherita Zanatta, poi terminata in modo rocambolesco, e la sua volontà di diventare attore porno. Ebbene, oggi Nando sembrerebbe aver messo la testa a posto con Sara Marcello. La ragazza è in attesa di un bimbo che chiameranno Riccardo e Colelli non potrebbe essere più contento, come rivelato a Novella 2000: E’ arrivato il vero amore, da un anno sono fidanzato con Sara, una donna che amo alla follia. Viviamo a Pomezia e da sette mesi aspettiamo un bebè. Stiamo vivendo una vera e propria favola. Nando è un lavoratore instancabile, anche a causa del bambino in arrivo. Messo da parte il mondo dello spettacolo, oggi si occupa di tutt’altro: Lavoro come verniciatore di infissi e ... Leggi su isaechia

