Formula 1, Mateschitz rivuole Sebastian Vettel in Red Bull nel 2021 (Di giovedì 9 luglio 2020) Sebastian Vettel potrebbe tornare in Red Bull. Dopo la notizia del ritorno in Formula 1 di Fernando Alonso in Renault dalla stagione 2021, arriva l’indiscrezione che vorrebbe il pilota tedesco vicino ad un secondo capitolo in Red Bull. Vettel si trova infatti senza contratto per prossima stagione, dopo l’addio con Ferrari, e tornare a Milton Keynes potrebbe riaccendere l’entusiasmo del pilota. Secondo quanto riportato da Christian Nimmervoll sulla testata tedesca Motorsport-total.com, Dietrich Mateschitz avrebbe dato ad Helmut Marko il mandato di riportare in Red Bull il pilota che ha regalato alla scuderia anglo-austriaca i quattro titoli mondiali tra il 2010 e il 2013. Red Bull, che solitamente ... Leggi su sportface

