Elisabetta Canalis nuda sui social: lo scatto intimo ammutolisce i fan (Di giovedì 9 luglio 2020) Sul balcone di casa e con il mare cristallino sullo sfondo, Elisabetta Canalis infiamma Instagram con un paio di scatti piuttosto seducenti. L’ex Velina di Striscia la Notizia non smette di stupire e, sul proprio profilo, si mostra in un intimo vedo-non vedo che manda in visibilio i followers. Tanti i commenti ricevuti, così come i like ottenuti. Elisabetta Canalis seduce su Instagram È stato un ‘buongiorno’ davvero seducente quello che Elisabetta Canalis ha voluto dare ai suoi followers questa mattina. L’ex Velina di Striscia la Notizia ha voluto condividere sul proprio profilo Instagram alcuni scatti davvero intimi, mostrandosi in tutto il suo splendore. Con il suo fisico scultoreo e un intimo color carne, la ... Leggi su thesocialpost

zazoomblog : Intimo color carne trasparente. Risultato? Si vede tutto: Elisabetta Canalis la foto-scandalo Guarda - #Intimo… - PollyRedBullA : @Dvidi_ Come a dire 'Elisabetta Canalis scansati!' - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Elisabetta Canalis sul ritorno in tv: 'Non ho l’ansia di non fare' - Notiziedi_it : Elisabetta Canalis si spoglia, l’intimo vedo-non-vedo infiamma la rete -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Canalis Elisabetta Canalis adotta un cagnolino abbandonato alla Lida di Olbia Gallura Oggi Elisabetta Canalis in intimo per la colazione vista mare: curve e trasparenze da capogiro

Per la sua colazione con vista mare, Elisabetta Canalis si è lasciata immortalare in intimo: le sue curve e le trasparenze sono davvero da urlo. Elisabetta Canalis in intimo per la colazione: che sch ...

Elisabetta Canalis, intimo color carne trasparente: si vede tutto, la foto-scandalo

Fermi tutti, perché questa foto farà discutere. O meglio, parlare. Provocante, sexy, seducente. E con un clamoroso effetto nude-look. La protagonista è l'eterna e meravigliosa Elisabetta Canalis, che ...

Per la sua colazione con vista mare, Elisabetta Canalis si è lasciata immortalare in intimo: le sue curve e le trasparenze sono davvero da urlo. Elisabetta Canalis in intimo per la colazione: che sch ...Fermi tutti, perché questa foto farà discutere. O meglio, parlare. Provocante, sexy, seducente. E con un clamoroso effetto nude-look. La protagonista è l'eterna e meravigliosa Elisabetta Canalis, che ...