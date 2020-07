“Effetto Coronavirus” sul retail: 1 su 3 non ha ancora aperto (o non aprirá più) (Di giovedì 9 luglio 2020) “Effetto Coronavirus” sul retail: 1 su 3 non ha ancora aperto (o non aprirá più). Lo studio di Engel & Völkers Un punto vendita su tre non ha ancora riaperto a seguito del lockdown, ma il dato più preoccupante è che di questi la metà dichiara di aver definitivamente cessato l’attività. Questo è quanto emerge da una ricerca condotta da Engel & Völkers Commercial Milano assieme a Rödl & Partner su un campione di 6.600 esercenti su base nazionale, nel periodo 16-18 giugno 2020. Alla domanda “A seguito della fine del lockdown avete riaperto la vostra attività?” il 14% degli intervistati dichiara di aver chiuso, mentre un altro 14% afferma di non aver ... Leggi su tpi

