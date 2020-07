Dimissioni a distanza: il nuovo modulo (Di giovedì 9 luglio 2020) Dimissioni a distanza per lavoratrici madri e lavoratori padriPeriodo emergenziale fino al 31 luglio 2020Dimissioni volontarieCome compilare il moduloDimissioni a distanza per lavoratrici madri e lavoratori padriTorna su Il sito dell'INL fa presente che, a causa delle misure di contenimento applicate in seguito al contagio COVID-2019 e introdotte nel nostro ordinamento con il D.P.C.M. 8 marzo 2020 e il D.P.C.M. 9 marzo 2020, stante le prescrizioni che hanno limitato e ancora limitano il movimento e le relazioni è possibile chiedere "a distanza" la convalida delle Dimissioni o delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro per le lavoratrici madri e i lavoratori padri di figli fino a tre anni di età come previsto ai sensi dell'art. ... Leggi su studiocataldi

StudioCataldi : Dimissioni a distanza: il nuovo modulo: Dimissioni a distanza per lavoratrici madri e… - ConsulentiLavor : RT @FondazioneStudi: ?? #Rassegnastampa del #lavoro ??@Corriere richiesta Presidente CUP @marinacalderone contributo a fondo perduto profes… - FondazioneStudi : ?? #Rassegnastampa del #lavoro ??@Corriere richiesta Presidente CUP @marinacalderone contributo a fondo perduto pro… - sandrolabanti : caro @GiuseppeConteIT @robersperanza a distanza di 6mesi vi accorgete che i “razzisti” avevano ragione ora controll… - SempreStraniero : Dimissioni del primo ministro francese Domanda: Quanti coglioni in museruola vedete? Domanda: Quanti coglioni a 1 m… -

Ultime Notizie dalla rete : Dimissioni distanza Ispettorato Lavoro Cuneo, si continua con i servizi a distanza - La Guida LaGuida.it NAZIONALE - Nel 2006 il quarto titolo mondiale

A ventiquattro anni di distanza dall'ultimo titolo conquistato in Spagna nel 1982, l'Italia è di nuovo Campione del Mondo in un periodo difficile per il calcio italiano e per la stessa Federazione che ...

Carini, palermitano di 65 anni ha un malore e muore durante un'immersione subacquea

20:47“Musumeci? Solo chiacchere e distintivo”, dure le opposiziono contro il Governatore, Lega contro 5 Stelle “Politicamente ambigui” 20:47Carini, palermitano di 65 anni ha un malore e muore durante ...

A ventiquattro anni di distanza dall'ultimo titolo conquistato in Spagna nel 1982, l'Italia è di nuovo Campione del Mondo in un periodo difficile per il calcio italiano e per la stessa Federazione che ...20:47“Musumeci? Solo chiacchere e distintivo”, dure le opposiziono contro il Governatore, Lega contro 5 Stelle “Politicamente ambigui” 20:47Carini, palermitano di 65 anni ha un malore e muore durante ...