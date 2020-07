Dalla Romagna a Roma passando per le Marche: il viaggio in treno del positivo con la tosse (Di giovedì 9 luglio 2020) Ieri la Polizia Ferroviaria ha fermato alla stazione Termini un cittadino del Bangladesh con febbre e tosse e positivo al tampone e che aveva viaggiato prima tra Fiumicino e la Romagna, poi tra la Romagna e le Marche, per tornare infine a Roma. La storia, raccontata oggi dal Messaggero, spiega il fallimento dell’isolamento fiduciario che oggi è troppo facile non rispettare. Dalla Romagna a Roma passando per le Marche: il viaggio in treno del positivo con la tosse Il servizio di indagini epidemiologiche della Regione Lazio sta ora cercando di ricostruire ... Leggi su nextquotidiano

RegioneER : #welfareER. Più risorse per l'housing sociale. Da @RegioneER ulteriori 5 milioni per il 2020. Vicepresidente… - Noovyis : (Dalla Romagna a Roma passando per le Marche: il viaggio in treno del positivo con la tosse) -… - KwisatzHaderac0 : RT @LaVeritaWeb: Arriva al cinema il film sul teorico Lgbt. Prodotto dalla Rai, ha ottenuto 255.000 euro dal ministero e dalla Regione Emil… - mauri82345027 : RT @LaVeritaWeb: Arriva al cinema il film sul teorico Lgbt. Prodotto dalla Rai, ha ottenuto 255.000 euro dal ministero e dalla Regione Emil… - geokawa : RT @LaVeritaWeb: Arriva al cinema il film sul teorico Lgbt. Prodotto dalla Rai, ha ottenuto 255.000 euro dal ministero e dalla Regione Emil… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Romagna Dalla Romagna: "Il Cesena vorrebbe confermare Zerbin. Ma c'è il Bari..." BARI CALCIO Nuovo focolaio nel Parmense: 42 casi in un'azienda

La maggior parte di questi ultimi casi rilevati nel territorio dalla bassa lombarda ... i medici competenti delle ditte coinvolte e le autorità sanitarie dell’Emilia-Romagna per le azioni conseguenti.

Disco all’aperto, si balla solo attorno ai tavoli

Milano, 9 luglio 2020 - Conto alla rovescia finito per la riapertura delle discoteche con sale all’aperto: si torna a ballare da domani sera, dopo oltre quattro mesi di stop a causa della pandemia. Pe ...

La maggior parte di questi ultimi casi rilevati nel territorio dalla bassa lombarda ... i medici competenti delle ditte coinvolte e le autorità sanitarie dell’Emilia-Romagna per le azioni conseguenti.Milano, 9 luglio 2020 - Conto alla rovescia finito per la riapertura delle discoteche con sale all’aperto: si torna a ballare da domani sera, dopo oltre quattro mesi di stop a causa della pandemia. Pe ...