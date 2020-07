Dal 2021 il ciclista britannico Chris Froome lascerà il Team Ineos e correrà per la Israel Start Up Nation (Di giovedì 9 luglio 2020) Alla fine di questa stagione il ciclista britannico Chris Froome smetterà di correre con il Team Ineos (la squadra, precedentemente nota come Team Sky, con cui ha vinto quattro Tour de France e un Giro d’Italia) e passerà alla Israel Leggi su ilpost

Agenzia_Ansa : #Trump avvisa l'Onu, #Usa via dall'Oms nel luglio 2021. Inviata lettera notifica, per il Palazzo di Vetro 'scelta m… - SkySportF1 : Alonso verso la Renault dal 2021: possibile annuncio a breve #SkyMotori #Formula1 #F1 - RickyTrevisani : @AndreaBonacalza @GiubbiLorenzo Intanto perche e’ iniziata molto prima e non a 45 giorni dal ritiro 2020/2021. E po… - danisailor7 : RT @marifcinter: Main sponsor, ormai è certo il cambio dal 2021. L'Inter dirà addio a Pirelli. Zhang sta trattando con aziende cinesi ma an… - PippiCalz : RT @Comunardo: @PMO_W Fra l’altro il titolo citato era una clamorosa fake news. Nel testo del pezzo infatti si legge che il sorpasso avver… -