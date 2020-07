Coprifuoco anti virus, scontri a Belgrado. L'Ue teme i focolai dei Balcani e dell'Est (Di giovedì 9 luglio 2020) Manila Alfano Dubbi su Romania, Bulgaria e Moldavia. Ufficiale: Usa via dall'Oms La paura ora soffia dall'Est. Dai Balcani. Qui i casi sembrano essere sfuggiti di mano. Altro che focolai, i casi si sono bruscamente moltiplicati. Eppure, a dimostrazione che la situazione è fuori controllo, il Presidente della Serbia Alekxander Vucic ha pensato bene di fare marcia indietro sulle nuove misure di confinamento anticipate per il fine settimana. Troppe proteste di fronte al Parlamento che a Belgrado si sono trasformate in violenti scontri quando alcuni dei manifestanti hanno fatto irruzione nel palazzo. Il lockdown poteva essere una misura saggia. E invece la politica ha preferito soprassedere. Per fare fronte all'aumento dei contagi di covid, Vucic ... Leggi su ilgiornale

GojLucia : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Coronavirus #Europa #Balcani #Serbia A #Belgrado proteste e scontri con la polizia… - pvsassone : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Coronavirus #Europa #Balcani #Serbia A #Belgrado proteste e scontri con la polizia… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Coronavirus #Europa #Balcani #Serbia A #Belgrado proteste e scontri con la… - LorenzoLamperti : RT @Affaritaliani: Serbia, dimostranti protestano contro il coprifuoco anti-Covid - fam_cristiana : #Belgrado si ribella al coprifuoco anti #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco anti Serbia, dimostranti protestano contro il coprifuoco anti-Covid askanews Coprifuoco anti virus, scontri a Belgrado. L'Ue teme i focolai dei Balcani e dell'Est

La paura ora soffia dall'Est. Dai Balcani. Qui i casi sembrano essere sfuggiti di mano. Altro che focolai, i casi si sono bruscamente moltiplicati. Eppure, a dimostrazione che la situazione è fuori co ...

Alta tensione a Belgrado, scontri contro coprifuoco

ROMA. – Notte di alta tensione a Belgrado, dove migliaia di dimostranti antigovernativi hanno assediato per ore il parlamento per protestare contro le nuove misure restrittive anti-covid annunciate da ...

La paura ora soffia dall'Est. Dai Balcani. Qui i casi sembrano essere sfuggiti di mano. Altro che focolai, i casi si sono bruscamente moltiplicati. Eppure, a dimostrazione che la situazione è fuori co ...ROMA. – Notte di alta tensione a Belgrado, dove migliaia di dimostranti antigovernativi hanno assediato per ore il parlamento per protestare contro le nuove misure restrittive anti-covid annunciate da ...