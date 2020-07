Autostrade, i punti chiave del confronto governo – Benetton (Di giovedì 9 luglio 2020) La famiglia Benetton controlla il 30% della società Atlantia che, a sua volta, possiede l’88% di Aspi ossia Autostrade per l’Italia che gestisce di 3.500 kilometri di tratte autostradali, grazie ad una concessione che, in base al contratto originario con lo Stato, scadrà nel 2038. Bisogna partire da queste poche cifre per capire le carte che oggi saranno sul tavolo di palazzo Chigi nel braccio di ferro tra governo e Atlantia iniziato il 14 agosto 2018, data del tragico crollo del ponte di Genova. Da quel giorno la possibilità di una revoca anticipata della concessione è diventata realtà con tutto quel che consegue per le prospettive industriali e finanziari della società. COSA OFFRONO I Benetton: per provare a voltare pagina Atlantia ha messo sul tavolo una proposta ... Leggi su ilfattoquotidiano

Noovyis : (Autostrade, i punti chiave del confronto governo – Benetton) - - SebastianBrocco : RT @marco_citelli: In Italia sarebbe strategico costruire depuratori, bonificare siti inquinati, installare punti di ricarica pubblici per… - GiaSilvestrini : RT @marco_citelli: In Italia sarebbe strategico costruire depuratori, bonificare siti inquinati, installare punti di ricarica pubblici per… - StefaniaNonno : RT @marco_citelli: In Italia sarebbe strategico costruire depuratori, bonificare siti inquinati, installare punti di ricarica pubblici per… - EZanchini : RT @marco_citelli: In Italia sarebbe strategico costruire depuratori, bonificare siti inquinati, installare punti di ricarica pubblici per… -