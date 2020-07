Appalti forniture delle forze armate: 64 indagati a Roma (Di giovedì 9 luglio 2020) Appalti truccati forniture per le forze armate: stamane operazione a Roma con trentuno misure cautelari eseguite. Sessantaquattro indagati Appalti truccati per le forniture delle forze armate. A Roma stamattina la squadra mobile ha eseguito operazione denominata “Minerva” che ha portato all’esecuzione di trentuno misure cautelari. In tutti sono coinvolte sessantaquattro persone. I reati contestati sono frodi, turbative d’asta e sistematiche corruzioni negli Appalti. C’era un tariffario per preciso per la corruzione: le tangenti pagate erano pari al 10% del valore degli Appalti. Ma non c’era solo un giro di soldi. La ... Leggi su bloglive

poliziadistato : #9luglio Operazione Minerva la #Squadramobile della @QuesturaDiRoma esegue 31 misure cautelari per frode nelle forn… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Roma, appalti truccati per forniture alle Forze armate: 64 indagati - GHERARDIMAURO1 : RT @ilmessaggeroit: Roma, appalti truccati per forniture alle Forze armate: 64 indagati - LauraGio_75 : RT @ilmessaggeroit: Roma, appalti truccati per forniture alle Forze armate: 64 indagati - ilmessaggeroit : Roma, appalti truccati per forniture alle Forze armate: 64 indagati -