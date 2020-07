Ue, Conte a Lisbona: “Dobbiamo percorrere ultimo miglio. Non si può completare negoziato con proposte al ribasso” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sul negoziato Ue “dobbiamo percorrere l’ultimo miglio. Il piano Next Generation Ue e il quadro finanziario pluriennale costituiscono un unico pacchetto”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa con il suo omologo Antonio Costa. “Non bisogna considerare i singoli aspetti e quindi dove su qualche aspetto qualche Paese perde forse può ricompensare su un altro aspetto. Noi ci batteremo perché il prossimo Consiglio Ue sia risolutivo”. L'articolo Ue, Conte a Lisbona: “Dobbiamo percorrere ultimo miglio. Non si può completare negoziato con proposte al ribasso” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Ue, Conte a Lisbona: "Dobbiamo percorrere ultimo miglio. Non pi può completare negoziato con proposte al ribasso"

Conte insiste: "Risposta UE sia forte e ambiziosa"

(Teleborsa) - "C'è un grande sentimento di amicizia e di stima" verso Antonio Costa con cui "abbiamo sempre trovato il modo per coltivare un dialogo intenso e franco e quasi sempre ci siamo ritrovati ...

