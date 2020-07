Thiem’s Seven 2020: Berrettini stende Bautista Agut in due set (Di mercoledì 8 luglio 2020) Matteo Berrettini supera Roberto Bautista Agut nel match valevole per il Thiem’s Seven, torneo di esibizione organizzato da Dominic Thiem in corso a Kitzbuhel, in Austria. Il tennista romano, che ieri aveva sconfitto Dennis Novak, ha battuto anche lo spagnolo in due set con il punteggio di 6-4 6-3. La partenza dell’azzurro dopo il lockdown è stata ottima, con risultati soddisfacenti nell’Ultimate Tennis Showdown di Mouratoglou, a cui sono seguite le due vittorie in Austria. Leggi su sportface

