Terrorismo, fa propaganda per l’Isis sul web: arrestato 38enne a Milano. Sui social scriveva: “Il Covid è una cosa di Allah” (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’emergenza Covid “è una cosa di Allah, una cosa positiva” perché “la gente sta impazzendo” e per i non musulmani “tutto l’’haram’ adesso è difficile farlo”, ossia sono stati tolti loro i vizi. Così diceva il 27 marzo scorso, inconsapevole di essere intercettato, Nicola Ferrara, 38enne originario di Bari e residente a Milano che è stato arrestato oggi per apologia e istigazione all’adesione all’Isis. Dall’inchiesta dei pm Alberto Nobili, Piero Basilone e Leonardo Lesti, che ha portato all’ ordinanza firmata dal gip di Milano Guido Salvini, emerge come l’uomo avesse pienamente aderito alle posizioni più estremiste dell’Islam di matrice salafita ed era impegnato a diffondere l’ideologia dell’autoproclamato Stato Islamico, esaltandone le ... Leggi su ilfattoquotidiano

