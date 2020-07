Scuolabus dirottato e incendiato, il pm chiede 24 anni di carcere per l'autista: "Fu sequestro per terrorismo" (Di mercoledì 8 luglio 2020) La richiesta del pm Luca Poniz durante il processo a Ousseynou Sy, l'uomo che il 20 marzo 2019 dirottò l'autobus con a bordo 50 studenti delle medie di Crema: il reato è stato riqualificato Leggi su repubblica

Il pm di Milano, Luca Poniz, ha chiesto 24 anni di reclusione per Ousseynou Sy, autista di origini senegalesi, che il 20 marzo 2019, dirotto', tenne in ostaggio e poi diede alle fiamme un bus con 50 b ...

Milano, 30 giu 15:00 - (Agenzia Nova) - In una nota l'assessore a Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, chiede che venga revocata la cittadinanza a Osseyno ...

