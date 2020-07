Peste bubbonica in Cina: Oms avvia sistemi di monitoraggio dopo una decina di casi (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un’altra possibile epidemia spaventa il mondo e l’allarme arriva ancora una volta dalla Cina. L’Organizzazione Mondiale della Sanità, nota con l’acronimo ‘OMS’, ha confermato di aver attivato i suoi sistemi di monitoraggio dopo essere stata informata della autorità di Pechino in merito a una deCina di casi di Peste bubbonica rilevati negli ultimi giorni. Nell’ultimo weekend, infatti, un uomo della regione interna della Mongolia è risultato infetto mentre nei giorni precedenti altri due casi erano stati confermati nella provincia di Khov. “Al momento non lo consideriamo un rischio elevato, ma stiamo osservando attentamente la situazione“, ha dichiarato la ... Leggi su sportface

