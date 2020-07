"Ospizi, regole violate". Boris fa infuriare tutti (e poi non chiede scusa) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Davide Zamberlan Johnson accusa le strutture per anziani di non aver seguito le procedure adeguate «Una delle cose che la crisi ha mostrato è che dobbiamo ripensare il nostro modello di assistenza sociale e come possiamo meglio accudire le persone. Abbiamo scoperto che troppe case di riposo non hanno veramente seguito le procedure nel modo in cui avrebbero dovuto». Le parole pronunciate da Boris Johnson lunedì sera hanno innestato un'aspra polemica politica nel Regno Unito, sullo sfondo della drammatica carneficina causata dalla pandemia nelle residenze per anziani nel Paese. Secondo gli ultimi dati elaborati dall'ufficio di statistica inglese, sono stati finora quasi 20mila i morti con CV19 nelle case di riposo. Se si considera l'eccesso di morti rispetto alla media degli ultimi 5 anni si giunge a 30mila decessi in più. La dichiarazione di ... Leggi su ilgiornale

