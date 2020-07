Monte Porzio Catone, è prossimo il Consiglio comunale: il 14 luglio 2020 in aula (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’ emergenza epidemiologica da COVID – 19 (Coronavirus) non ferma l’ attività amministrativa e la vita politica in quel di Monte Porzio Catone: il 14 luglio 2020, alle ore 10, è convocata, in primo appello, un’ adunanza della massima assemblea cittadina. L’ ordine del giorno della seduta di Consiglio comunale in agenda il prossimo martedì, a firma del presidente Marco Pitolli, si compone di quattro asterischi argomentativi, tutti piuttosto importanti. Le attività del “parlamentino” di Monte Porzio Catone sarà possibile seguirle cliccando sul seguente link: https://www.youtube.com/c/ComuneMontePorzioCatone Buon lavoro a tutti! Monte Porzio Catone, è prossimo il Consiglio comunale: il 14 luglio 2020 in aula su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

