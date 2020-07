“Messi in ginocchio dal Covid” protesta degli imprenditori edili a Napoli (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Messi in ginocchio dal Covid” imprenditori edili e tecnici scendono in piazza a Napoli. Al fine di chiedere misure urgenti per sostenere il settore messo letteralmente in ginocchio dalla Pandemia. Mercoledì prossimo saranno così in presidio in Piazza del Plebiscito. La manifestazione è promossa dall’Atc – l’Associazione tecnici e costruttori, costituita nei mesi scorsi proprio per dare voce agli operatori del settore. A loro giudizio le misure messe in campo dal Governo sono troppo approssimative e difatti insufficienti. Mentre il “superbonus” promesso da Roma “sta rappresentando un boomerang perché annunciato e non ancora operativo ha bloccato anche i lavori ... Leggi su anteprima24

