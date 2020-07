Londra, crollo gravissimo: i pompieri scavano tra le macerie – VIDEO (Di mercoledì 8 luglio 2020) crollo gravissimo a Londra: una gru di 20 metri finisce su almeno due case, un ferito grave e i pompieri scavano tra le macerie. Una massiccia gru di 20 metri è crollata su una serie di villette a schiera nella zona est di Londra. Lo riferisce il Daily Mail, che ha pubblicato anche le prime … L'articolo Londra, crollo gravissimo: i pompieri scavano tra le macerie – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Matteo_Varg : @T_Roox @semioticmonkey @YouTube 'Fantasia che tra poco tutto finirà. A Parigi, Londra e in tutte quante le città'.… -

Ultime Notizie dalla rete : Londra crollo

ViaggiNews.com

LONDRA - Il mondo della ginnastica britannica sotto accusa. E' destinata a crollare l'intera organizzazione della struttura interna federale dopo l'inchiesta della Bbc sulla ginnastica del Regno Unito ...Dopo la prima ondata di coronavirus, i più giovani sono in cerca di case più grandi per lo smart working, sfruttando anche i tassi bassi. Una tendenza che potrebbe diventare mondiale Il momento in cui ...