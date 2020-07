Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Napoli (Di mercoledì 8 luglio 2020) Genoa-Napoli è in programma questo pomeriggio alle ore 19.30 allo stadio Luigi Ferraris. Davide Nicola schiererà in campo il consueto 3-5-2 con il tandem Sanabria-Pinamonti a guidare l’attacco. In difesa confermato Masiello. In mezzo al campo ci saranno Schone e Behrami. Gennaro Gattuso conferma il 4-3-3. In porta ci sarà ancora una volta Meret. Non ci sarà in difesa Koulibaly, il suo posto verrà occupato da Manolas che farà coppia con Maksimovic. Il tridente offensivo sarà formato da Politano, Mertens e Insigne. Di seguito le probabili formazioni: Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schone, Cassata, Barreca; Sanabria, Pinamonti. All.: Nicola. Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All.: ... Leggi su alfredopedulla

In particolare l'ad Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio si stanno concentrando sul come rinforzare un reparto d'attacco ... INTRECCIO JUVE - L'attaccante croato sarebbe soltanto l'ultimo degli ...

Inter, che fine ha fatto il presidente Zhang?

MILANO. Quatto mesi di lontananza da Milano. Il presidente dell’Inter, Steven Zhang, è partito appena dopo la sconfitta con la Juventus dell’8 marzo, alla vigilia del lock-down in Italia. Erano i gior ...

