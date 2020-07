L’agente di Buffon: “Potrebbe allenare la Juventus, si intende di calcio” (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’agente di Gianluigi Buffon, Silvano Martina, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni. “Secondo me può e deve fare l’allenatore: è un intenditore di calcio e ha l’esperienza per gestire ogni spogliatoio. Potrebbe allenare anche la Juve, semplifica tutto per natura: è un suo dono.” Foto: Twitter ufficiale Juventus L'articolo L’agente di Buffon: “Potrebbe allenare la Juventus, si intende di calcio” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

