La favola dell'angelo che salvò Reagan: da 007 a sacerdote (Di mercoledì 8 luglio 2020) Massimo M. Veronese Era il bodyguard migliore, diventò pastore di anime. Colpa di un film e di una profezia Aveva fretta di ucciderlo e poco tempo per farlo. Erano le sue ultime ore di libertà e ancora non sapeva che la vita che stava per spegnere in realtà era la propria. Si confuse tra la folla dietro le transenne di un'uscita secondaria dell'Hilton Hotel di Washington e aspettò il suo momento. L'ultima cosa che aveva fatto prima di uscire di casa era stato scrivere un biglietto alla ragazza che agitava le sue notti, l'attrice Jodie Foster, la prostituta bambina del film Taxi Driver. Era pazzo di lei. O forse pazzo e basta: «Jodie, abbandonerei in un attimo l'idea di uccidere Reagan se solo potessi conquistare il tuo cuore» Anche Ronald Reagan viene dal cinema e da due mesi è ... Leggi su ilgiornale

real_esoterism : I moderni sono convinti che quella dell'Età dell'Oro sia solo una favola, un mito concepito da menti ignoranti (pen… - Paolo7018 : RT @Ross92081477: Come nella favola dei vestiti nuovi dell'imperatore,#possediamo illusioni che si sgretolano solo davanti alla verità che… - newferruccio : RT @VentagliP: So che nel sogno c’erano più porte. Il resto l’ho perduto. Il mio risveglio ha lasciato svanire stamattina quella favola int… - fedram67 : RT @VentagliP: So che nel sogno c’erano più porte. Il resto l’ho perduto. Il mio risveglio ha lasciato svanire stamattina quella favola int… - efacilissimo : RT @VlnN94: 'Con Allegri non si subivano rimonte' ennesima favola revisionista di gente che sta approfittando dell'attuale disoccupazione d… -

Ultime Notizie dalla rete : favola dell Blog: Piccole squadre che fanno miracoli: la favola dell'Astana vivoperlei.calciomercato.com Mauro Pamiro, sul caso del prof trovato morto in un cantiere a Crema spunta la pista della setta spirituale. Indagata la moglie

Il suo corpo era riverso su un fianco, con ferite alla testa e a un braccio. Ma tutto intorno, stando alle prime testimonianze, non c’era neanche una goccia di sangue. Si infittiscono i misteri intorn ...

Dior Haute Couture A/I 2020/21 come Pinocchio: i segreti delle acconciature capelli

La favola di Dior Haute Couture continua anche in tempo di pandemia. Per la sfilata dell’A/I 2020/21 la magia è addirittura di più. Perché lo stesso Matteo Garrone, regista anche di Pinocchio (film pr ...

Il suo corpo era riverso su un fianco, con ferite alla testa e a un braccio. Ma tutto intorno, stando alle prime testimonianze, non c’era neanche una goccia di sangue. Si infittiscono i misteri intorn ...La favola di Dior Haute Couture continua anche in tempo di pandemia. Per la sfilata dell’A/I 2020/21 la magia è addirittura di più. Perché lo stesso Matteo Garrone, regista anche di Pinocchio (film pr ...