Il miracolo che ha diviso le bimbe dalla testa unita

Manila Alfano Gemelle siamesi di due anni separate con un intervento mai provato prima. Durato 18 ore Chissà se davvero Ervina e Prefina da grandi studieranno medicina come sogna questa mamma che assomiglia a Whoopi Goldberg d'inizio carriera. Intanto oggi è il momento di festeggiare. Di guardare alla vita con speranza che tutto andrà bene perchè il peggio è passato, perchè all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù lo straordinario intervento che hanno subito le ha finalmente separate una dall'altra. «Vorrei che diventassero dei medici anche loro per salvare altri bambini», dice la mamma piena di gratitudine. Si è messa in posa per la foto con le sue bambine in braccio una a destra e l'altra a sinistra, se le tiene strette strette, belle bellissime nei vestiti coloratissimi, sotto ai copricapi ancora i segni ...

L'ex procuratore di Gennaro Gattuso, che per anni lo ha assistito quando era calciatore, ha parlato dell'allenatore del club azzurro. Andrea D'Amico, ex manager di Gennaro Gattuso, a rilasciato alcune ...

“Non vogliamo svelare troppo del palinsesto – aggiunge –, ma confermiamo che con Deejay ci siamo anche quest’anno ... esercizi e così pure il settore del commercio. Un piccolo miracolo se pensiamo da ...

