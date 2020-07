Ghost of Tsushima e le ricerche sui film di Samurai per ricreare la 'Kurosawa Mode' (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ghost of Tsushima, il titolo di Sucker Punch in arrivo tra pochi giorni su PlayStation 4, si svolge centinaia di anni prima del periodo Sengoku presente in film classici come "I Sette Samurai". Tuttavia ciò non ha frenato il team di Sucker Punch di creare un tributo per il famoso regista Akira Kurosawa nel gioco."Abbiamo questo fantastico gioco che trasporta le persone nel Giappone feudale e Akira Kurosawa è stato una delle nostre guide di riferimento, soprattutto all'inizio del progetto" ha dichiarato il co-creative director Nate Fox durante un'intervista. Da qui è nata la "Kurosawa Mode" che è molto più di un semplice filtro visivo in bianco e nero.Secondo Fox, il team dietro il gioco ha studiato il lavoro di ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #GhostOfTsushima ha una 'Kurosawa Mode' che trasporta il giocatore in un vero film di samurai. - Fra_Lu77 : @GameStopItalia Ho preordinato ghost of tsushima, lasciando caparra, presso negozio sito in Vibo Center VV Il negoz… - GamingToday4 : Ghost of Tsushima, il vento come guida è arrivato dopo la realizzazione dell’isola - Multiplayerit : Ghost of Tsushima, il vento come guida è arrivato dopo la realizzazione dell'isola - ApolloGamer8 : Ho fatto un fioretto con me stesso , visto che questo inverno ci sarà da sborsare per la next gen sto prendendo ( a… -