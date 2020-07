Fiammetta Cicogna, il battesimo (post Covid-19) delle gemelle Gaia e Gioia (Di mercoledì 8 luglio 2020) I piani non sono andati come avrebbero dovuto. La pandemia si è messa di traverso. Ma, una volta finito il periodo di quarantena trascorso in Spagna, lontano dall’Italia, Fiammetta Cicogna ha ha potuto riprendere laddove era stata costretta ad interrompersi, dal battesimo delle proprie bambine. Gioia Sophie e Gaia Marie, venute alla luce il 5 settembre scorso, nello stesso giorno che ha visto nascere il padre, sono state battezzate il 5 luglio nel Principato di Monaco, all’interno della Cattedrale dell’Immacolata Concezione. Leggi su vanityfair

safeincats : @starryboyyy sì come fiammetta cicogna - heilouis : raga ma voi lo guardavate wild con fiammetta cicogna? io amavo troppo quel programma e ci sono rimasta malissimo qu… - AndreaGalastro : cose di cui non sapevo di avere bisogno: la maglietta di alessandro brandizzata fiammetta cicogna #temptationisland -

Ultime Notizie dalla rete : Fiammetta Cicogna Fiammetta Cicogna battezza le figlie... vestita da sposa - Look da Vip Lookdavip Fiammetta Cicogna, il battesimo delle gemelle

Tutti eleganti per Gaia e Gioia a Monte Carlo con... Finalmente, dopo il lungo lockdown, è arrivato il momento di festeggiare. Fiammetta Cicogna e il compagno Carl Hirshmannsorridono felici al battesi ...

Fiammetta Cicogna felice con il compagno Carl Hirshmann al battesimo delle sue gemelle Gioia e Gaia: foto

Fiammetta Cicogna è felice con il compagno Carl Hirshmann: il battesimo delle sue gemelle Gioia Sophie e Gaia Marie la rende raggiante. Finalmente, dopo il lungo lockdown, è arrivato il momento di ...

Tutti eleganti per Gaia e Gioia a Monte Carlo con... Finalmente, dopo il lungo lockdown, è arrivato il momento di festeggiare. Fiammetta Cicogna e il compagno Carl Hirshmannsorridono felici al battesi ...Fiammetta Cicogna è felice con il compagno Carl Hirshmann: il battesimo delle sue gemelle Gioia Sophie e Gaia Marie la rende raggiante. Finalmente, dopo il lungo lockdown, è arrivato il momento di ...