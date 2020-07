Eccellenza, la Virtus Avellino riconferma il tecnico Della Rocca (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiAvellino – La Virtus Avellino riparte da Gianluca Della Rocca. La società, dopo aver annunciato l’arrivo del direttore generale Annino Cucciniello, conferma il trainer avellinese. Ecco la nota: “I mesi di rodaggio per la prima esperienza in panchina nel massimo campionato regionale. Un finale di girone di andata spumeggiante condito da 10 punti in 4 gare e le vittorie importanti contro Angri e Sant’Agnello e il blitz rocambolesco a Mirabella. Qualche battuta d’arresto maturata in “Zona Cesarini” e poi l’assestamento definitivo, quello che porta la squadra, dalla 21esima giornata fino alla sosta forzata per Covid-19 del 1 marzo, (27esimo turno), a collezionare sette risultati utili consecutivi. La Virtus ... Leggi su anteprima24

bassairpinia : Calcio, Eccellenza. Annino Cucciniello è il nuovo direttore generale della Virtus Avellino. -… - manduriaoggi : #Calcio - #PROMOZIONE - Salgono in Eccellenza United Sly e Atletico Racale. In pole position per il ripescaggio Man… -

Ultime Notizie dalla rete : Eccellenza Virtus Eccellenza, la Virtus Avellino riconferma il tecnico Della Rocca anteprima24.it Pallacanestro, serie C: Luigi De Laurentiis è il nuovo allenatore del Nuovo Basket Aquilano

che avrà altresì l’incarico di guidare la formazione Under 20 d’Eccellenza. Luigi De Laurentiis, allenatore nazionale teramano di 54 anni, ha iniziato la carriera di allenatore nella sua ...

Carmelo Bonarrigo nuovo direttore sportivo del Ragusa calcio

Quaratancinque anni, da una vita sui campi di calcio, attaccante di qualità, Bonarrigo ha giocato, nella sua carriera, con l’Atletico Catania, l’Igea Virtus, il Taranto ... durante il prossimo ...

che avrà altresì l’incarico di guidare la formazione Under 20 d’Eccellenza. Luigi De Laurentiis, allenatore nazionale teramano di 54 anni, ha iniziato la carriera di allenatore nella sua ...Quaratancinque anni, da una vita sui campi di calcio, attaccante di qualità, Bonarrigo ha giocato, nella sua carriera, con l’Atletico Catania, l’Igea Virtus, il Taranto ... durante il prossimo ...