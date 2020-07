Conte convoca i leader del Centrodestra, Salvini diserta: ‘Finché questo chiacchierone non mantiene le sue promesse non vado’ (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il premier Conte convoca i partiti di Centrodestra a Palazz Chigi, Matteo Salvini diserta: “Ho impegni più importanti”. È arrivato l’invito del premier Conte ai leader del Centrodestra per il tanto atteso confronto sul piano di rilancio del Paese. Meloni, Salvini e Tajani avevano deciso di non prendere parte agli Stati Generali chiedendo un altro luogo per il colloquio. Il Presidente del Consiglio ha rinnovato pubblicamente l’invito al dialogo fino alla convocazione a Palazzo Chigi, arrivata nella giornata dell’8 luglio. 16/05/2020 Roma – conferenza stampa Presidente del Consiglio dei Ministri / foto Alessandro Serrano’/Pool/Insidefoto/Image nella foto: Giuseppe ConteConte convoca i partiti di Centrodestra a Palazzo Chigi, Salvini diserta, “Ho impegni più importanti” Il leader della Lega Matteo Salvini ... Leggi su newsmondo

