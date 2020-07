Avellino, un’ipotesi già vincente per la panchina (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Un’ipotesi che stuzzica e non poco. Stiamo parlando della possibilità di vedere in Irpinia nel futuro immediato, ovvero per la nuova stagione, una coppia che ha fatto le fortune del Benevento. Stiamo parlando di Salvatore Di Somma e Gaetano Auteri. Di Somma, infatti, è stato per circa cinque anni, dall’ottobre 2013, il direttore sportivo dello “Stregone”, scrivendo la storia del club, portandolo fino in Serie A. Sulla prima pagina di questa storia, però, oltre alla firma dell’ex difensore nativo di Castellammare di Stabia, c’è anche la firma del tecnico di Floridia, Auteri. Una coppia, quindi, vincente che potrebbe riformarsi all’ombra del Partenio. Ora è solo un’ipotesi, ma pare che questo sia un binomio gradito alla proprietà targata ... Leggi su anteprima24

