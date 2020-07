Antonella Elia stratega e perfida | Antonio Zequila rovina i piani a ‘Temptation Island’ (Di mercoledì 8 luglio 2020) Secondo Antonio Zequila, Antonella Elia è stratega e perfida anche come concorrente del reality ‘Temptation Island’. “Segue un copione che usa in ogni programma in cui partecipa” in questo modo Antonio Zequila avrebbe smascherato Antonella Elia, stratega e perfida sempre secondo l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Il gentlemen della Casa dei Vip commenta la … L'articolo Antonella Elia stratega e perfida Antonio Zequila rovina i piani a ‘Temptation Island’ proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Elia Antonio Zequila al veleno contro Antonella Elia a Temptation Island Novella 2000 Temptation Island: anticipazioni puntata 9 Luglio

E’ prevista per giovedì 9 Luglio la seconda puntata di questa ottava edizione di Temptation Island ma dalle anticipazioni già promette grosse sorprese: un falò sembrerebbe essere stato particolarmente ...

