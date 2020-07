ANTICICLONE e CALDO, poi improvvisi temporali. Ecco quando il cambiamento (Di mercoledì 8 luglio 2020) Archiviata la burrascosa rinfrescata, che aveva portato un crollo termico e qualche temporale su parte del Centro-Nord, ora l’Italia è di nuovo completamente protetta dall’ANTICICLONE, che garantisce meteo ovunque stabile di stampo pienamente estivo. Sul Mediterraneo Centrale è in atto la rapida rimonta dell’ANTICICLONE afro azzorriano con le temperature in forte. Il CALDO è di nuovo in intensificazione a partire dal Centro-Nord, anche se questa fase dovrebbe risultare di breve durata. In base alle ultime proiezioni, il rinforzo dell’ANTICICLONE proseguirebbe fino a venerdì, con temperature in costante aumento anche sensibile e valori che potrebbero raggiungere e localmente superare i 35°C su parte della Val Padana e lungo le zone interne delle ... Leggi su meteogiornale

